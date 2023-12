Nem volt egy diadalmenet a PTE-PEAC számára a labdarúgó NB III. ősze. A gárda július vége és október közepe között egyetlen meccset nyert, így edzőt váltott az egyesület. Lőrinc Antalt Kardos Ernő váltotta a kispadon, aki a Fradi legyőzésével kezdte regnálását, s irányításával további öt pontot szereztek Takács Martinék hat meccsen. Így egy ponttal megelőzik a két utolsót, a Szekszárdot és a Dunaújvárost a téli szünetben, de a Bonyhád-Majos és a Mohács is csak három pont előnyben van.

– Nehéz, de nem reménytelen helyzetben vettem át a csapatot – kezdte Kardos Ernő. – Ismertem már a játékosokat. Nyilván nem tudtam, milyen az öltöző, illetve mélyebben, milyen egyéni kvalitások, képességek vannak az együttesen belül. Amikor bekerültem, lefektettem egy-két olyan dolgot, amiknek adottaknak kell lenni a jövőben is, és ezek a siker alapjai a szemszögemből. A játékosok erre vevők voltak. Nem szerepeltünk tökéletesen ebben a két hónapban, de látom az előrelépést, stabilizálni tudtuk a helyünket. A cél az volt, hogy ütőtávon belül maradjunk a téli felkészülés előtt, és szorosan tapadjunk az előttünk lévőkre. Ez megvalósult. Csináltunk bravúr győzelmet a Fradi ellen, volt fájó vereség is. Stabilizálni kell az idegenbeli mérlegünket, illetve a támadójátékon javítani kell.

Persze a tavalyi idény után furcsa lehet ez a helyzet a játékosoknak is, hiszen akkor a negyedik helyért harcoltak még az utolsó fordulóban, végül a hetedik pozícióban zártak újoncként.

– Összességében ez egy jó kvalitású csapat, nem véletlenül szerepelt tavaly úgy, ahogy. Abból a keretből 12-13 ember most is itt van az öltözőben. Szerintem elkényelmesítette a csapatot a tavalyi siker, és most újra meg kell tanulni nyerni, ki kell lépni a komfortzónából, de a srácok vevők a munkára – folytatta. – Ha végig csináljuk a téli felkészülést, ahogyan elterveztem, és nézve, hogy a riválisaink hozzánk látogatnak a tavasszal, akkor nagyon komoly és reális esélyünk van arra, hogy jövőre is NB III.-asak legyünk.

A felkészülés már decemberben kezdetét veszi, hogy a március 3-án rajtoló tavaszra fizikálisan egy szintre hozzák az együttest, s a PMFC-vel, a Szentlőrinccel és a Kozármislennyel is megütköznek majd többek között, hogy jobb kvalitású együttesek ellen is gyakorolhassanak.

– Szeretném ha a csapat több játékrendszerben is otthonosan érezné magát, hiszen eddig egyet játszottunk, de szeretném, ha a repertoár kettőre, vagy akár háromra bővülne – tette hozzá. – Ne legyen az, hogy ne tudjunk alkalmazkodni az ellenfelekhez. Mindenre nem volt idő az elmúlt két hónapban. A mentális kvalitásokon próbáltam változtatni. Volt, akinek nem volt meg a megfelelő önbizalma, volt, aki dekoncentrált volt. Ezt próbáltam orvosolni első körben. Kell taktikailag is javítani sok mindent, de azt vallom, ha egy játékos fejben nincs rendben, akkor se fizikálisan, se taktikailag nem lesz. Olyan öltözőt alakítottunk ki, amely nagyon jó egységet képez, és a január lesz az az időszak, amikor az én elképzelésemre formáljuk a játékot. Megalkuvást nem tűrő csapatot akarok látni, amely duzzad az önbizalomtól A magyar fél-profi, amatőr futballban bárki bárkit megverhet.

Azt is megtudtuk, hogy a védelemben, a középpályán, de főként a támadósorban szeretne még új játékosokat.

– Támadó mindenképpen kell kvalitás még, egyfelől, hogy több variációs lehetőségünk legyen, másfelől a tabella nem hazudik, mi lőttük a legkevesebb gólt. Ez nem mehet így tovább! Több olyan mérkőzést szeretnék látni, mint a Mohács elleni, ami hármat rúgtunk, domináltunk. Ehhez elengedhetetlen, hogy több olyan minőségú támadónk legyen, aki konkurenciát jelent a másiknak. Ezáltal ösztönzi a jobb teljesítményre, és akkor a kapu előtt is kijönnek a kvalitások – zárta szavait.