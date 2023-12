Eljött az a nap, amelyet sokan várunk a karácsonyi forgatagban, a két ünnep közti GABRIELLA Kupa nyitánya. A komló sportcsarnokban 9.00-kor végzik el a kezdőrúgást, s a Rekor Town GA a Geresdlakkal csap össze kezdésképpen, s onnantól kezdve három napon át pattog majd a labda izgalmas meccseken, s akár profi labdarúgók lábán.

Ha végig böngésszük a csapatok névsorát észre vehetjük, hogy sok együttes, több korábbi győztes is visszatér, hogy újra elhódíthassa a trófeát, s ennél nagyobb dicséret nincs is egy rendezvény számára, minthogy évről évre, a megyén kívülről is ezt a tornát választják a mozogni vágyók. Köztük több esetben a olyan, NB I.-ben is bizonyító sportolók, mint Bartha László vagy Szatmári Lóránd, még ha ők helyi kötődésűek is.

Nem csak a jó program, és az izgalmas meccsek szervezése azonban a rendezők célja. Idén is felajánlották az ajándéksorsoláson befolyt összeget. Farkas Alexandrának próbálnak ezzel segíteni, akinek nemrégiben hunyt el 25 esztendős férje, majd egy hónapra rá a sok támogatást nyújtó apósa is, s így most szűkös anyagi helyzetben egyedül neveli két és fél éves valamint 4 hónapos gyermekeit. A sorsoláson hozzá lehet majd jutni Nicoleas Viola (Cagliar csapatkapitánya), Mim Gergely, Nagy Zsolt, Ádám Martin, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik mezéhez is. Emellett egy árverést is indítottak, amely esetében Böde Dániel ferencvárosi szerelésére lehet licitálni 29-én 18.45-ig a kupa Facebook-oldalán az eredeti poszt alatt. Ott megtalálhatóak az árverés pontos részletei is.

A torna programja

December 27.

9.00-15.00: A-csoport (Rekor Town GA, Geresdlak, WR TEX Joga Bonito, 105) és B-csoport (Brazilok, Foci Szakkör, La Pantera Negra, Fapuma).

15.00-21.00: C-csoport (BBFC Bever Name, Double B Barber Shop, Sugar Cafe, Sakáltanya) és D-csoport (Eagles, Indoorfitness.hu, Art-Innova, Team Alpas).

December 28.

9.00-15.00: E-csoport (Kisszériások, Est Caffé, Amigos, Baranya Blinders) és F-csoport (LK Bulls, Focsi, Ejaku-Lazio, FF Kalmár).

15.00-21.00: G-csoport (Keretbe SE-Szlezik Tattoo, Csofém FC, Pinyő FC, Diego Komló) és H-csoport (Crew, Színezők, FK Montevideo, Unreal Madrid).

December 29.: helyosztók 11.00-20.00.