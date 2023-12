Újabb kemény összecsapásra számíthat a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata pénteken 17 órától az NB I. B. Piros-csoportjában. A Panthershez a Megyeri Tigrisek gárdája látogat Fótról a Szamosi Nándor Sportcsarnokba.

A vendégek jelenleg az ötödik pozícióban állnak hat győzelemmel és négy vereséggel. A BKG Prima Akadémia, az Újbuda, a Vasas Akadémia és a Jászberény volt jobb a liláknál, azaz a pontvadászat krémje volt képes térdre kényszeríteni. Most ezt a veretlen pécsieknek is meg kell tenniük, hogy folytassák menetelésüket a tabella élén.

– Eddig a szezonban nagyon szerencsések voltunk, hiszen alig-alig volt hiányzónk – szögezte le Szrecsko Szekulovics a klub felületein. – A szezon azonban hosszú, törvényszerű, hogy előbb-után akadnak ilyen nehézségek is, azonban nem félek ettől. Hosszú a padunk, aki pályára tud lépni, az meg fogja oldani a feladatát. Az pedig jó hír, hogy a régóta sérüléssel bajlódó Radó Ádám már együtt edzett a srácokkal. Mivel most jönnek sorban év végén a nagy rangadók, ez azért bizakodásra ad okot. Nem volt eddig sem egyszerű az ősz, és nyilván a fáradtság is jönni fog, azonban hiszek benne, hogy az első helyen tudunk majd karácsonyozni.