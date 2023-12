Ünnepélyesen is felavatták az idén 100 éves Pécsi Egyetemi Atlétikai Club birkózóinak új otthonát a Stadion utcában.

– Régóta örülhettünk kiemelkedő magyar sportsikereknek, viszont sokáig ehhez nem társultak a hozzájuk mérhető fejlesztések. 2010 óta azonban megvalósultak azok a beruházások, amelyek méltónak bizonyulnak a hazai sporthagyományokhoz. Ennek egyik kitűnő példája ez a csarnok is – vélekedett akkor Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A beruházás során a terem teljes villamos rendszerét felújították, új gépészetet építettek ki, lecserélték az összes nyílászárót. Továbbá a tetőt és a külső falakat is szigetelték.