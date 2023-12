Nem kellett sokat várni, hogy berobbanjon az idei GABRIELLA Kupa, hiszen egy korábbi bajnok, a Joga Bonito már az első meccsek egyikén pályán volt, s rendesen meg is dolgoztatták a tolnaiakból álló gárdát, a folytatásban pedig ők is megnyitották a gólcsapot. A három csoportmeccsükön 12 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját, így nem is meglepő, hogy első helyen mentek tovább a velük ikszelő 105 előtt.

A B jelű kvartett mérkőzésein is izzott a levegő, de a 11 találatig jutó Fapuma pontveszteség nélkül lépett tovább, s követte a Foci Szakkör.

Még az első napon jött a csillaghullás is, hiszen a D-csoportban szereplő címvédő, az Art-Innova elbukott a Team Alpaszal és az Indoorfitnes.hu-val szemben. A C négyest a Bever Name nyerte, s mögötte a Sugar Cafe ment tovább.

A második napon a Baranya Blinders, a szervezők csapata az FF Kalmár, az Amigos, a Focsi, a Keretbe SE, a Csofém FC, a Montevideo és a Színezők harcolták ki a továbbjutást újabb fordulatos csatákban, s tették teljessé a nyolcaddöntők névsorát.

A harmadik napon aztán a kieséses szakaszban már olykor tapintható volt a feszültség a pályán, míg a nézőtéren mindenki izgatottan figyelte, melyik csapatok számára ér véget a küzdelem egy-egy csatát követően. A tizenhat között a lánglovagok újabb meglepetést okoztak, s búcsúztatták a házigazdákat is, így a 105 tovább menetelt.

Az esti fináléba végül a Team Alpas, illetve a Fapuma jutott be, s a háromnapos fárasztó futballmaraton ellenére is láthatóan mindkét alakulat kész volt, hogy elvigye a serleget. Végül ráadásokat követően a Kirchner Krisztiánnal felálló utóbbi csapat diadalmaskodott a tornán.

Ami a bronzmérkőzést illeti, azon a Baranya Blinders és a 105 ütközött meg, s egy fordulatos találkozót követően, többszöri hosszabbítás után végül előbbi nyerte 3–2-re.