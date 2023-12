– Aki felvételről nézte, vagy aki itt volt a helyszínen, az láthatta, hogy futballról nagyon nem lehetett beszélni, mert irreális talajon játszottunk – kezdte Kulcsár Árpád, a PMFC vezetőedzője. – Erre is készültünk egész héten, hogy ilyen talajon kell teljesíteni, ha egyáltalán lesz meccs. Utólag ezt nem bánjuk. A pontrúgásokra készültünk, a szünetben is erre hívtam fel a figyelmet. Két gólt is rúgtunk, legalábbis a bemelegítő játékosok szerint Harsányi lövése is bement. Nagyon örülök, hogy három mérkőzésből van hat pontunk. Az biztos, hogy tavasszal sokkal több kell majd. Ez az utolsó mérkőzés arra volt jó, hogy mindenkinek jól teljen a karácsonya! Utána nekivágunk a tavasznak, levonjuk a következtetéseket.