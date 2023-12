Sorra vívja decemberben a nagy csatákat a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. B. Piros-csoportjában, s ez most szombaton 16.30-tól sem lesz másképpen. A bajnokság egyik legerősebb együtteséhez, a harmadik helyezett Újbuda MAFC-hoz utazik a veretlen pécsi gárda a Gabányi László Sportcsarnokba, hogy a tizenkettedik sikert is megszerezze a második, szintén hibátlan Vasas Akadémia elleni csörte előtt.

– Várjuk az ilyen nagy rangadókat – kezdte Szrecsko Szekulovics vezetőedző a klub felületein. – A MAFC, a Vasas és mi vagyunk az a három csapat, amelyek nagyon magas színvonalon teljesít. Nagyon tiszteljük az ellenfelet. Reméljük, hogy a tizenkettedik győzelmet is meg tudjuk szeretni, de ez rendkívül nehéz lesz. Idegenben is képesek vagyunk rangadót nyerni. A Cegléd, a Jászberény és a BKG is jó volt, de őket is le tudtuk győzni!

A vendéglátó eddig kétszer botlott az idényben, a BKG PRIMA és a Vasas tudta térdre kényszeríteni, de október óta veretlen.

– Egy nagyon kemény mérkőzésre számítok – erősítette rá Ravasz Márk edzője szavaira. – A MAFC-nál mindig nehéz nyerni, de ha azt tudjuk játszani, amit eddig képviseltünk, akkor minden rendben lesz!