Ezt ne hagyja ki! Az új pálya még az élvonalban is megállná a helyét

Szárnyaltak a zöld sasok, miközben kitört a futballáz – (GALÉRIA) Valóságos futballünnepet tartottak szombat délután Komlón, ahol hivatalosan is átadták a Komlói Bányász felújított pályáját. A harmadosztályban vitézkedő Majos, valamint a Ferencváros öregfiúk csapata is felavathatta az új gyepszőnyeget, ami az élvonalban is megállná a helyét.