A város legnagyobb sportegyesületei, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt., illetve a Pécsi Vasutas Sportkör is együttműködési szerződést kötött a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karával, hogy a jövőben egymást segítve képezzék a következő edzőgenerációkat.

– Próbálom érteni a sportolók nyelvét, és azt a kari kihívást, hogy vigyük közelebb az akadémiai szférát a gyakorlathoz – hangsúlyozta dr. Trócsányi András, a PTE TTK dékánja. – Olyan képzéseket kell folytatnunk, amelyeknek van gyakorlati támasza. Jó látni, hogy a hallgatóink az egyesületeknél Daniból Dani bácsi, vagy Petrából Petra néni lesz, és nagy odaadással terelgetik a gyerekeket.

A PTE TTK így nem csak a diagnosztikai szolgáltatással segíti majd a sportszervezetek életét, hanem a náluk képzett munkaerővel is.

– Azt látjuk, hogy azonnal bele kell kezdeni a terepmunkába – folytatta Váczi Márk, a PTE TTK Sporttudományi és Testnevelési Intézet igazgatója. – Nálunk az első féléves hallgatók már oda kerülnek az egyesületekhez, edzéslátogatást végeznek, folyamatosan kommunikálnak az ott dolgozó edzőkkel. Ennek köszönhetően a PVSK három labdarúgószakos edzőnket alkalmazásba vette a nyáron. Ez példaértékű! A hallgatói munkaerő olcsó munkaerő. A hallgató kétszáz órát ingyen dolgozhat egy egyesületeknek. Az a legmegbízhatóbb képzés, ha azonnal a terepen dolgozhatnak a jövő szakemberei!

A klubok számára azért kiemelten fontos, hogy segítsék a képzést, mert krónikus hiány van belőlük a szakemberekből Czerpán István, a PVSK elnöke szerint.

– Nagyon megtisztelő számunkra ez az együttműködés – vette át a szót a Vasút első embere. – Az edzőképzésen túl a sportszervezőket, sportvezetőket is fogadjuk. Nagyon élvezik a hallgatók nálunk a terepmunkát, és lehetőség nyílik így az ismerkedésre, és arra is, hogy később élő szerződést kössünk.

Persze visszafelé is működik a segítség nyújtás. Az egyesületek szakemberei kurzust, előadást tarthatnak az egyetem, így tesz Lukács Gergely is, a PSN Zrt. vízilabda szakosztályának vezetője.

– A város sportcége ideális tudásfelület a hallgatóknak – jelentette ki Máté János, a PSN vezérigazgatója. – Hogy igazi szakemberekké válhassanak, nem elegendő, amit az egyetemen hallanak, bármennyire is jó az. Meg kell tapasztalni az ott elhangzottakat!