Lezárta a szezont a Diák C és a III. osztályú felnőtt ob-n való részvétellel a PVSK cselgáncs szakosztálya, s ha már elutaztak Mórahalomra a Vasút sportolói, akkor meg is mutatták, mire képesek.

Az ifjoncok között Szentpéteri Emese szerepelt a legjobban, aki egészen a dobogó tetejére felküzdötte magát. Mellette Járányi Bíborka is felért a pódiumra, ő a harmadik helyet érte el.

A Járányi család egyébkét duplán is ünnepelhetett, hiszen Bíborka édesapja, Zsolt is érmet szerzett, ő második lett a felnőtt ob-n. Mellette Horváth Dorina Anna is érmet szerzett, méghozzá a legszebben csillogót. A 70 kilogrammos súlycsoportban ért fel a csúcsra.

A PVSK eredményei

Diák C

1. hely: Szentpéteri Emese (-33 kilogramm).

3. hely: Járányi Bíborka (+45 kilogramm).

5. hely: Bálint Vince (+55 kilogramm).

7. hely: Köbli Miklós -(36 kilogramm).

III. osztályú felnőtt ob

1. hely: Horváth Dorina Anna (-70 kilogramm).

2. hely: Járányi Zsolt (+100 kilogramm).

5. hely: Péter József (+100 kilogramm).