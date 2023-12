Két győzelmet követően várja az NB I. 10. fordulóját az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata, amely során az Oroszlány látogat szombaton 19 órára a Fűzy Ákos centerpályára.

Az Oroszlány közvetlen a pécsiek előtt, a 9. helyen tanyázik azonos mérleggel. A DEAC, a Zalaegerszeg, a Honvéd és a Körmend ellen nyertek, míg az Alba Fehérvár, a Szeged, a Szombathely, a Kecskemét és a Szolnok is jobbnak bizonyult a Lionsnál. A legutóbbi siker egészen biztosan megdobta a morális állapotát a csapatnak, hiszen ha ők nem nyernek a Körmend ellen, akkor a hetedik helyett a 3-4. pozícióban lenne az ellenfél. Persze a Pécs hasonló sikert követően érkezik meg a meccsbe, amelyen nem szeretne csalódni.

– Most vesztettek pár mérkőzést, nekik voltak sérültjeik, ugyanakkor legutóbb a Körmendet legyőzték hazai pályán, úgyhogy biztosan jó formában érkeznek – fogalmazott Lados Erik a klub felületein. – Öt légiósuk is van. Az után, hogy mi is nyertünk idegenben a védekezésünknek kell rendben lennie. Az eddigi meccseinket is az agresszív, kemény védekezésünkkel tudtuk megnyerni. Ha ez rendben lesz, akkor támadásban jönni fog a ritmus. Szerintem ezzel nem lesz probléma. Tudjuk, hogy mi kell a győzelemhez, meg is fogjuk csinálni! Győzni fogunk szombaton!