Évi két alkalommal megszállják a kosárlabdázás legnagyobb elméi a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát, hogy átadják tudásukat a hallgatóságnak, s ez 2024. január 22-23-án sem lesz másképpen. A Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ szervezésében létrejött V. Nemzetközi Kosárlabda Konferenciára már korábban bejelentették, hogy Sergio Scariolóra is számíthatunk, most pedig az is kiderült, hogy az 55 éves olasz sztáredző, Andrea Trinchieri is Pécsre érkezik majd, hogy a Kiválóság a kosárlabdázásban témakört szélesítse saját meglátásaival.

– Nagy öröm számomra, hogy részt vehetek a közelgő konferencián, ugyanis elkötelezett híve vagyok a kosárlabda akadémiáknak, a Pécsett működő Nemzeti Kosárlabda Akadémiáról, az ott zajló munkáról pedig csak jót hallottam. A konferencia címe találó: Kiválóság a kosárlabdázásban! – fogalmazott a 2014-ben az Európa Kupa, valamint kétszer (2010, 2011) az olasz bajnokság legjobb edzőjének választott Andrea Trinchieri. – A tudomány egyre jelentősebb szerepet tölt be a sportágban. A legfontosabb cél manapság az, hogy az edzőknek a mai kosárlabda-specifikus tudást és a tudományt úgy kell felhasználniuk, hogy ennek köszönhetően a leghatékonyabban dolgozhassanak.

A FIBA Europe Coaching Certificate program előadója, Andrea Trinchieri az V. Nemzetközi Kosárlabda Konferencián két gyakorlati és egy elméleti előadást is tart, továbbá részt vesz egy kerekasztal-megbeszélésen is, amelynek témája: „Hatékony kommunikáció az edzői stábon belül”.

Az 55 éves Andrea Trinchieri Milánóban született, és 1998-2004 között az Olimpia Milano másodedzője volt. A későbbiekben vezetőedzőként többek között olyan csapatokat irányított, mint az orosz UNICS Kazan, amellyel 2014-ben Orosz Kupát nyert, a német Brose Bamberg, amelyet háromszor vezetett bajnoki címig (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017), a szerb Partizan Belgrad, amellyel kétszer lett Szerb Kupa-győztes (2019, 2020), továbbá 2019-ben megnyerte az ABA Liga Szuperkupát, valamint a Bayern München, amelyet kétszer vitt Német Kupa-elsőségig (2021, 2023).