A hölgyek után a férfiak is bizonyíthattak Mohácson, a Horfer-Focivilág kupa keretein belül, és sikerült három kiváló hangulatú játéknapot tartani, ahol a kilátogató szurkolók egyetlen percig sem unatkoztak.

A torna színvonalát emelte, hogy több olyan játékos is parkettre lépett, aki a labdarúgó NB II.-ben sziporkázik (Vogyicska Bálint, Vogyicska Balázs, Hegedűs Márk, Bachesz Edvin). Sőt, a PTE-PEAC élvonalbeli futsalcsapatából jelen volt Bálint Gergő és Wilkesz Edward is, de a montenegrói labdarúgó-bajnokságban szereplő Sinanovic Sinan is megmutatta, hogy mire képes. Ráadásul a valóságshow szerelmesei is örülhettek, hiszen Deli Márió János (VV Márió) is megvillogtatta tudását.

– Az amatőr kategóriában rekordszámú nevezés volt (28 csapat). Nagyon kiegyenlített mezőnyben, látványos mérkőzéseket játszottak a csapatok – osztotta meg gondolatait Szabó Gábor, a torna egyik szervezője. – Nem unatkozhattak a nézők a lelátókon, hiszen a legtöbb összecsapás felért egy döntővel. A Duraku Pékség csapata meggyőző játékot mutatva diadalmaskodott az amatőröknél, a profik között pedig a régóta áhított győzelmet, vitán felül a BBFC Bever Name csapata szerezte meg. Ezúton is köszönjük a kilátogató nézőknek, sportolóknak a részvételt. Továbbá nagyon köszönjük a segítőinknek a támogatást és az önzetlen segítséget. Nélkülük nem sikerült volna! Jövőre folytatjuk!

A profi kategória győzteséről már hallhattunk az elmúlt időszakban, ugyanis a pécsi Pénzdíjas B&K Focikupát, amelynek ismételten a Gandhi Sportcsarnok adott otthont, ugyancsak a bonyhádi BBFC Bever Name együttese nyerte.

– Kilenc éve debütáltunk egy tornán, de a mostani keret magja öt éve játszik együtt. Kiemelkedő eredményeket az előző évben sikerült először elérnünk, amikor négy bonyhádi tornából hármat megnyertünk, a Czékmány Bálint Emléktornán pedig Böde Dánielék ellen maradtunk alul a döntőben – nyilatkozta portálunknak Szász Dávid, a brigád csapatvezetője. – Az idei évben nyolc tornára neveztünk összesen, ezekből eddig hat került megrendezésre. Három tornát megnyertünk, továbbá egy második-és két harmadik helyezést sikerült bezsebelnünk. Szeretünk együtt játszani és a pályán kívül is barátok vagyunk. Úgy gondolom, hogy ez a sikerünk kulcsa, hogy ennyire egységesek tudunk lenni. A névválasztásról pár mondat, kezdeném a BBFC-vel: a csapat nagy része a bonyhádi strandfoci csapatban is együtt játszik. Jövőre pedig Magyarországot képviselve veszünk részt a Bonyhád BFC-vel a strandlabdarúgó Bajnokok Ligájában, és kivívtuk a Klubvilágbajnokságon való részvétel jogát is. A Bever Name csapatnév pedig úgy alakult ki, hogy 2014-ben, amikor alapítottam a csapatot, hosszas gondolkozás után angol szavakkal játszva és a focis kifejezésekben gondolkozva valahogy összeállt. Így lett az idei évre BBFC Bever Name.