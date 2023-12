Félévente Pécsre szegeződik a kosárlabdavilág szeme köszönhetően a Nemzeti Kosárlabda Akadémián, a Rátgéber László által vezetett Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ (KSMK) szervezésében megtartott Nemzetközi Kosárlabda Konferenciának. A sorozat pedig most januárban sem szakad majd meg, hiszen ötödjére is a baranyai vármegye székhelyre jönnek a sportág legnagyobb elméi átadni a tudásuk egy részét. A következő alkalom a Kiválóság a kosárlabdázásban címet kapta, erre a témára felfűzve jönnek majd az előadások. A pódiumon ezúttal is lesz sztárvendég: a spanyol válogatottat szövetségi kapitányként négy Európa-bajnoki címig és egy világbajnoki aranyéremig repítő Sergio Scariolo.

Az előadók listáján Scariolo mellett több kiváló szakember neve is található, vagyis garantált, hogy az V. Nemzetközi Kosárlabda Konferencia szakmailag nagyon tartalmas és pótolhatatlan lesz! A sporttudományos esemény időpontja már ismert, 2024. január 22-23-án kerül rá sor Pécsett, a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Az eseményre a belépés ingyenes lesz, a regisztráció pedig elkezdődött a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ hivatalos honlapján (www.ksmk.hu), ahol egy regisztrációs űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.