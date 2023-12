A legutóbbi fordulóban botlott a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. B. Piros-csoportjában, de most javíthat, méghozzá a bajnokság legnagyobb rangadóján, hazai pályán. A pénteken 17 órakor kezdődő találkozóra a veretlen Vasas Akadémia érkezik a Panthers otthonában, amely az egyetlen veresége miatt most a második helyre csúszott. A sikerrel most visszavehetné a Pécs a helyét a tabella élén, ehhez a bravúrhoz viszont biztosan nagy szüksége lesz a csapatnak a szurkolók segítségére.

– A csapat úgy látom jól reagált a vereségre, a héten ugyanis nagyon keményen dolgoztunk – mondta el Bíró Olivér a klub felületein. – Lehet, hogy senki sem várta el tőlünk, hogy veretlenül zárjuk az évet, de mi azért szerettük volna. Nem játszottunk jól a MAFC ellen, és talán nem is voltunk ott annyira fejben, ahogyan egy ilyen rangadón szükséges lett volna. Ezzel együtt ez nem a világvége, hiszen máris jön a Vasas. Meg kell verni őket, és akkor az első helyen zárhatjuk az évet. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, ez biztos, hiszen a Vasas szépen és eredményesen játszik, ráadásul még hibátlanok, úgyhogy fel kell kötnünk a gatyát.