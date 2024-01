Egy másik sarkalatos téma a játékvezetőket ért atrocitás. Számos megelőző intézkedést hozott az igazgatóság a bizottságokkal együttműködve, annak érdekében, hogy a bajnokságokat nyugodt, balhémentes légkörben rendezzék meg.

Mindenesetre a szezon végén két sajnálatos eset is történt. Gondolhatunk a Báta–Dunaszekcső vármegye hármas bajnokira, mikor is megtámadták a játékvezetőt, de a decemberi Lovászhetény-Pécsvárad–Villány is nagy port kavart. Bogyay Zoltán kihangsúlyozta, hogy a bizottságokkal együttműködve az igazgatóság azon van, hogy mindenkinek eljusson az az üzenet, hogy aki ilyet elkövet, az súlyos büntetésre számíthat.

Talán ezért sem olyan meglepő, hogy két bátai labdarúgót 2025 júliusáig, a villányi szurkolót, aki arcon ütötte és megfenyegette a partjelzőt 2026 júliusáig minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltottak. Mindenesetre az igazgatóság tervezi a Főrendezők képzését, és a jövőben még szigorúbb ítéletek várhatóak rendezési hiányosságok esetén. Az viszont mindenképp örömteli, hogy Baranya azon kevés vármegyék közé tartozik, ahol nőtt az aktív játékvezetők száma.