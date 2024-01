Első edzőmeccsét játssza hétvégén a PMFC és a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapata is az NB II. tavaszi kihívásaira készülve. A pécsiek a Stadion utcában kezdenek majd 13 órakor a műfüves pályán a horvát HNK Vukovar 1991 ellen, míg a kék-fehérek a Gyirmót FC Győr ellen lépnek pályára ezzel egy időben Telkiben.

Ebben az időszakban persze még mindkét trénernél, Kulcsár Árpádnál és Aczél Zoltánnál is nagyobb hangsúly kerül majd a kísérletezésre, illetve a csapatforgatásra. Főleg a PMFC vezetőedzője számára kell kifőznie a tökéletes receptet a hónapban, hiszen a gyengébb őszt követően rajta nagyobb nyomás lesz, míg a vármegyei riválisnál nagyjából már összeállt, hogyan érhetnek el sikereket ebben az idényben.

Persze a mislenyieknél vannak változások a keretben, így az új játékosoknak is meg kell találni a szerepét abban a játékrendszerben is, amit a szakvezető megtervezett a gárdának. Így például Daru Bencét is be kell építeni az eddig is kivételesen jól működő támadósorba Kirchner Krisztián, Vajda Roland, Horváth Péter és Tóth Zoltán mellé, hogy csak néhányukat említsük.

Eközben kialakult a MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjének pontos programja is, ami alapján a Kozármisleny február 28-án fogadja majd 17 órakor az élvonalban vitézkedő MTK Budapestet, míg a másik talpon lévő baranyai gárda, az NB III.-as Szentlőrinc egy nappal később 13 órakor látja vendégül a másod­osztály éllovasát, a Nyíregyházát.

A PMFC-hez kapcsolódó hír, hogy ezen a szombaton és vasárnapon rendezi a női szakága az Erasmus+ Project keretén belül előadássorozatát, amelyen a partneregyesületek, a román AC Dream Team Bukarest és a horvát NK Međimurje Čakovec képviselői, valamint a meghívott szülők és a téma iránt szabadon érdeklődők szakmai bemutatókat hallgathatnak meg. A Pécs meghívását elfogadta a 8-szoros magyar és 4-szeres osztrák bajnok, 5-szörös Magyar Kupa- és 3-szoros Osztrák Kupa-győztes, 2-szeres magyar, 4-szeres osztrák gólkirály, valamint a magyar válogatottban 146 tétmérkőzésen 74 gólt szerző Vágó Fanny is.