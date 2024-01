Nyáron is az utolsó pillanatokig várt a PMFC, amire elkezdte feltölteni a keretét. A szurkolók gondolhatták, hogy ez alatt az idő alatt nagyon gondosan kiválogatták a vezetők, kik vihetik előrébb az együttes szekerét. Hadaró Valentin, Pejovic Danilo és Hornyák Marcell írt alá, valamint a szezonkezdés után csatlakozott Hudák Martin, illetve kölcsönbe érkezett Gyurkits Gergő. Ebből ketten a télen máris távoztak, hiszen utóbbi Siófokon folytatja kölcsönben, s csatlakozott hozzá Svedyuk Alex is, aki a gárda egyik leggólerősebb játékosa volt az idényben egy találatával, illetve a sérülések miatt nagyjából 5 percet játszó Hornyák szerződését felbontották.

Mindezek után a télen sem kapkodja el a keret megerősítését az együttes. Próbázók jöttek-mentek, de senkinek az érkezését nem jelentette még be az együttes. Csak annyit adtak ki, hogy több játékossal is tárgyalnak, de még nem született megállapodás, illetve a mértékadó Transfermarkt szerint a svájci hatod osztályból tesztelt Kántor Sydney Kevin már a Pécs játékosa.

Mindeközben a szomszédban nagy a mozgás. Elköszöntek azoktól, akik nem tudtak meghatározó szerepbe kerülni sérülések miatt vagy egyéb okokból. Máshol folytatja Barkóczi Benedek, Nagy Mihály Krisztián, Megyeri Gábor, Sági Milán és Rácz Balázs. Utóbbi egy betegségből kifolyólag hosszú ideig edzeni sem tudott, az utolsó felkészülési meccseken viszont épp a Pécsben kapott lehetőséget.

Eközben a sikerek főbb letéteményeseit további időre is elkötelezte céljai iránt a kék-fehér klub. Új szerződést írt alá az NB II. gólkirály-jelöltje, Kirchner Krisztián, a védelem oszlopa Turi Tamás, a játék fazonját szabó Kozics Barna, valamint a kaput őrző Lékai Soma is.

A távozók helyére érkeztek is játékosok. Így például visszatért Daru Bence a csatársorba, aki valljuk be az őszi terméketlenség után a PMFC kezdőjében is bőven elférne. Megyeri távozásával kellett egy új hálóőr is, akit Oroszi István személyében Budafokon találtak meg. Újra a Mislenyt képviseli majd a 17 évesen már az NB I.-ben futballozó Vogyicska Bálint is. A védelmet Ikonomou Konstantinosszal erősítette meg, aki a Budafok, a SZEOL és a Soroksár színeiben bizonyított már a Misleny ellen is. Szintén játszott már az élvonalban is Szabó Bálit, aki Beke és Nagy Erik válláról is terheket vehet le, hiszen mindkettejük helyén bevethető. Végül a fiatal szabályt is figyelembe véve a 18 éves Koszovscsuk Olekszandr Szerhijovicsot is elcsábították a Budapest Honvéd II. gárdájától.

Az átigazolási időszak még február közepéig tart, a Pécsnek addig van ideje arra, hogy megerősítse úgy a keretet, hogy képes legyen felvenni a harcot a középmezőnyben lévő riválisokkal.