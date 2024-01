Az év edzője

Ahogy az év elindult, úgy sok helyen az edzőkeringő is. A legtöbb együttesnél a vezetőség az új impulzusokban bízott, még ott is, ahol a csapat veretlenül megnyerte a bajnokságát, s ezzel osztályt lépett. Mindenesetre a Kozármislenybe visszatérő sikeredző pazar választásnak bizonyult. Két éve még veretlenül megnyerte az NB III.-at a baranyai brigáddal, majd szerencsét próbált a III. Kerületi TVE csapatánál, nyártól pedig ismét a mislenyi alakulatért felel. Sokak nagy meglepetésére a csapat az ötödik helyen telelhet köszönhetően egy parádés őszi teljesítménynek, ráadásul még a MOL Magyar Kupában is érdekelt a Kozármisleny. Egy szó, mint száz: Aczél Zoltán képes volt kihozni a játékosokból azt, amire képesek, így sikerült bearanyozni a kisváros mindennapjait.

Az év meglepetése

Összességében kijelenthető, hogy a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata szebb napokat, hónapokat is megélt már, de a 2023-as naptári évben két olyan bravúrt is sikerült bezsebelni, amire igenis büszkének lehet lenni. Tavasszal, még március közepén többek között egy szenzációs első félidőnek köszönhetően (14–9) meglepte a baranyai együttes a bronzérmes Tatabányát (29–25). Ennél már csak az nagyobb meglepetés, hogy ősszel, november közepén sikerült megismételni a bravúrt a Komló Városi Sportközpontban (32–29).

Az év csalódása

Évek óta mindig nagy reményekkel vág neki az aktuális szezonnak a PVSK-Mecsek Füszért vízilabda csapata, azonban mintha a kirakós utolsó eleme mindig hiányozna. A 2023-as naptári évben mindössze öt győzelmet jegyzett az együttes, a 2023/24-es idényben pedig a bennmaradásért kell küzdeni tavasszal az UVSE-vel, a Miskolccal, az Egerrel, a Szentessel, valamint a KSI-vel szemben.

Az év legnagyobb diadala

Az év egyik legvártabb összecsapása a férfikosárlabda-NB I. B-ben lázban tartotta Pécset tizenkét napon át. Az NKA Pécs és a PVSK-Veolia feszült egymásnak a Piros-csoport fináléjában a feljutásért, s minden egyes meccs parázs csatát hozott. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a pécsi kosárlabdasport történetének egyik legfontosabb párharcának voltunk szemtanúi, amiből végül az NKA Pécs jött ki győztesen. Sokan féltették a pécsi klubot az élvonaltól, de srácok hétről hétre bizonyítják, hogy bizony megérdemelten jutottak fel. Ráadásul a PVSK-Veolia jelenleg vezeti az NB I. B. Piros-csoportját, így néhányan már biztosan eljátszottak azzal a gondolattal, hogy a 2024/25-ös szezonban akár két NB I.-es csapata is legyen Pécs városának. Persze addig még nagyon sok víz lefolyik a Dunán.

Az év sportolója

Igencsak eseménydús éve volt Himesháza szülöttjének, Michelisz Norbertnek. A bulvárban jártasabbak elsőre talán arra gondolhatnak, hogy nyolc év házasság és két gyerek után elvált, de szerencsére inkább sportsikerétől volt hangosabb a sajtó, ugyanis megnyerte az első alkalommal kiírt TCR World Tour túraautó világsorozat bajnoki címét. Az első futamon ugyan nyert Portugáliában, de később volt számos mélypontja, az egyetlen megmérettetés pedig, amelyen ezúttal nem szerzett pontot, épp a Hungaroringen történt, ahol a rajt után kilökték. Végül Makaóban összejött az, ami négy évvel ezelőtt is és megszerezte az első helyet. Nem csoda, hogy Himesházán népszerűbb az autósport a labdarúgásnál.