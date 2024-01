A felkészülés során sem megy a gólszerzés a PMFC-nek, még ha az elmúlt szombaton büntetőből sikerült is betalálnia a Vukovarnak. Az NB II. két és fél hét múlva lévő rajtjára trenírozó klub szerdán délelőtt azonban már nem tudta bevenni a négy napja edzésbe álló Kaposvár kapuját. Igaz, ehhez a vendégek portásának is volt köze, 4-5 nagyobb védése is volt.

Az első félidőben még inkább a hazai gárda támadott, de a szünetben való cseréket követően, valamint miután a védelmet is utánpótlás játékosokra cserélte a Pécs, a vendégek támadói szép akciókat vezettek. Ezek közül használt ki egyet Mayer Milán, aki szinte a labdaátvétel után álló helyzetből lőtt jobb külsővel a kapu bal oldalába, majd Babinszky a felezőtől szólózott a piros-feketék kapujáig, elfektette Varga Dánielt is, majd az üres kapuba lőtt a gólvonalról.