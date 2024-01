Viszonylag nagy hátrányból is képes volt visszajönni az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata a Paks otthonában az NB I. 16. fordulójában annak ellenére is, hogy borzaszó gyengén dobott. A közeli kísérleteinek mindössze 381 középtávoli próblkozásainak 22, tripláinak 32 százaléka hullott a gyűrűbe. Összesen 53 dobást hagytak ki a Nemzeti Kosárlabda Akadémia játékosai. Mégis egyetlen ponttal vezetett másodpercekkel a meccs vége előtt az Atomerőmű SE, amikor Manjgafic úgy döntött, hiába nem megy neki a hárompontos dobás, ő beleáll még egybe, s elpuskázta a Rátgéber-csapat utolsó esélyét is a győzelemre.

Mindeközben az alig játszó magyar fiatalok közül Lados és Herger egyáltalán nem próbálkozhatott, nem hozták helyzetbe őket a gyengén dobó légiósok, Kerpel-Froniusak egyetlen közeli, míg Benkének csupán egy távoli kísérlete volt. Az első félidőben nyolc pontig jutó Scherer, amikor már nem volt kötelező egy fiatal magyar játékosnak pályán lenni, szinte nem kapott lehetőséget, két pontot szerzett még 36 százalékos hatékonysággal dobott. Eközben Walker 29 százalékkal használta ki a kísérleteit, Manjgafic 40-el, Kovács Péter 25-tel. A legjobb így Durmo volt, de ő se volt elég hatékony, hogy a kísérletei felét értékesítse (47 százalék).

Mindez igazán a paksiak statisztikáival szemben igazán hangsúlyos: a vendéglátónál két játékos is kimagaslott. Wright 57, White 45 százalékkal dobott, de a kevesebbet próbálkozó Kovács Ákos is értékesítette kísérletei felét, míg Wooten, Kékesi és Dorogi 100 százalékos volt. Igaz, ők hárman együtt emelték rá négyszer a labdát.

Kerpel-Fronius, Lados, Benke és Herger együtt kapott összesen 22 percet, míg Manjgafic majdnem egész meccsen a pályán volt, de Nikolics is kapott 36, míg a héten csatlakozó Walker 26 percet.

Goran Tadic: – Jó a Paks kerete, persze mindig vannak hiányzók. Kemény, küzdelmes mérkőzést játszottunk este, szeretnék gratulálni a csapatomnak is, oroszlánként küzdöttünk. Sajnos a végén nem volt szerencsénk.

Következik: NKA Universitas Pécs–Sopron (01. 20., 19.00).