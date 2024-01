– Gratulálok a Nagykőrösnek, úgy érzem, hogy igazolták a papírformát – jelentette ki Csirke Ferenc, az NKA vezetőedzője. – Nekünk ez egy tanulóév ebben a csoportban, ráadásul, most elég hiányos csapattal érkeztünk. Arra mindenképpen jó volt, hogy egy-két játékosunk megtapasztalja, milyen az, amikor rutinos, 15-20 éve kosárlabdázó játékosok ellen kell pályára lépniük. Úgy érzem 15 percig bírtuk fizikálisan ezt az iramot, de utána bedarált minket a Nagykőrös. Jól is dobtak kintről, főleg az első félidőben, jól szálltak be a fiataljaik is, teljesen megérdemelten nyertek!