Nemrég még azt lehetett ünnepelni, hogy a győri Aqua Sportközpontban, a XVI. Győr Openen olimpiai szintet úszott a PSN Zrt. nagy reménysége, Jászó Ádám. Sőt, száz háton idejének köszönhetően (53.35) a hazai rangsorban megelőzte Kovács Benedeket, (53.67) és már csak Kós Hubert (53.12) áll előtte.

Ezzel az örömhírrel is meglettünk volna hosszú időre, de teljesítményével tett azért, hogy egy újabb sikersztoriról beszámolhassunk, ugyanis mint kiderült, a pécsi fiú is tagja annak a magyar csapatnak, amely majd bizonyíthat februárban a dohai világbajnokságon.

– Nagyon örülök, hogy végre be tudtam kerülni a felnőttválogatottba – nyilatkozta lapunknak Jászó Ádám. – Miután felkerültem a felnőtt korosztályba, sokáig nem sikerült bekerülnöm semmilyen csapatba, úgyhogy ez most egy nagy könnyebbség. A dohai világbajnokságon több számban is tudok indulni a váltók miatt, remélem, hogy tudok sokszor úszni, és sok tapasztalatot szerzek majd.

A tervek szerint egyéni távokon kilenc férfi és hat női versenyző indul, váltókban pedig további hét úszót nevezett a szövetség. Az biztossá vált, hogy a kétszáz hát világbajnoka, Kós Hubert nem védi meg címét: edzője, Bob Bowman ragaszkodik ahhoz, hogy szinte a párizsi rajtig a keze alatt készüljön, Arizonában.

– Ez egy extrém időpontban rendezett világbajnokság, amelynek a két legjobbunk nélkül megyünk neki, úgyhogy látnunk kell: most nem reális az éremszerzés. Ez az esemény sokkal inkább a versenyzésről szól, arról, hogy aki az olimpián jobb eredményre vágyik, az megint ússza le a távját kétszer vagy háromszor a lehető legjobban, és persze remélem, további olimpiai szintek is születnek – osztotta meg gondolatait Sós Csaba szövetségi kapitány a Magyar Úszó Szövetség hivatalos oldalának.

A hölgyeknél az egyre jobb formába lendülő Késely Ajna törheti meg a rossz sorozatot, hiszen egyéni távon nem volt magyar női finalista Fukuokában, de Pádár Nikolett is esélyes lehet erre, és talán Kapás Boglárka is rátalál korábbi jobb formájára.

Ami pedig a váltókat illeti, a dohai vb kínálja az utolsó esélyt, hogy kvalifikáljon egy-egy nemzet a párizsi játékokra.

Dohában az úszóversenyek február 11-én kezdődnek majd: Jászó Ádám a második napon, 100 háton, valamint a hetedik napon, 50 háton ugorhat medencébe egyéniben, de a negyedik versenynapon is bizonyíthat, méghozzá a 4x100-as vegyesváltóban Békési Eszterrel, Márton Richárddal és Senánszky Petrával.