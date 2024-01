Nagy lehet a boldogság mostanság Vogyicskáéknál, ugyanis mint kiderült, Vogyicska Bálint a HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatát erősíti a jövőben, a húsz esztendős öccse, Vogyicska Balázs pedig csatlakozott a Zalaegerszeg együtteséhez, miután a zalai klub kivásárolta a ferencvárosi szerződéséből.

A 2003-as mohácsi születésű balszélső megfordult a Kozármisleny és a PMFC utánpótlásában is, majd 2018-ban került a Ferencváros akadémiájára. A baranyai kötődésű játékos az U17-es alakulat után az NB III.-as felnőttcsapathoz került, az elmúlt idényt pedig kölcsönben a másodosztályban vitézkedő HR-Rent Kozármislenynél töltötte, ahol már együtt dolgozhatott a Zalaegerszeg jelenlegi trénerével, Márton Gáborral. A fiatal tehetség másfél éves megállapodást kötött új csapatával, a kontraktus továbbá tartalmaz hosszabbítási opciót is.

Sőt, mint arról már korábban is beszámoltunk, a PMFC korábbi trénere, Vas László új asszisztensedzőként érkezik Márton szakmai stábjába, ahol már ott van a Honvéd legendája, Pisont István is. Vas László az őszi szezonban az NB II.-es Tiszakécske vezetőedzője volt, végül 14 bajnoki és két Magyar Kupa-mérkőzés után, november elején felajánlotta lemondását, amit a vezetőség el is fogadott. Az már csak hab a tortán, hogy ezt megelőzően az U21-es válogatottnál is dolgozott, a pécsiek nagy kedvence, Gera Zoltán szövetségi edző mellett.