Egy piros zsigulival már sikerült, így talán ez is motiválja a komlóiakat

Bármilyen hihetetlennek is hangzik, a világon bárhol is járjunk, mindig jó esély van arra, hogy találkozzunk egy komlóival. Legalábbis a helyiek így vélekednek, tapasztalva az elmúlt esztendőket.

Nos, így már nem is olyan meglepő, hogy Szetele László, Mohácsi Krisztián, Balogh János, Szász Márton személyében egy komlói csapat is útra kel, és megpróbálja teljesíteni a világ egyik leghosszabb amatőr rallyját.

Négy éve ez már egy piros zsigulival sikerült a somogyhárságyi plébánosnak, Molnár Attila atyának és a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) végzett közgazdász barátjának, Fáth Gergelynek. Támogatást kérve fordultak a Pécsi Tudományegyetemhez, hogy reklámfelületet biztosítva az autón támogassák a kezdeményezést, de az intézmény ennél továbbment, ugyanis a kalandvágyók adománycsomagokat adhattak át a rászorulóknak a PTE nevében.