A Báta–Dunaszekcső vármegye hármas bajnokin a nyolcvanegyedik percben kétgólos hátrányba került a házigazda, nem sokkal később pedig már három találat volt a különbség, ezt követően pedig elszabadultak az indulatok: röviddel a középkezdés után történt egy apró szabálytalanság, aminek az elszenvedője a harmincesztendős bátai spíler, Szava János volt. A fiatal bíró természetesen lefújta az esetet, de a feszült játékos úgy érezte, hogy neki is tennie kell valamit. Igaz, nem sikerült higgadt megoldást találnia, hiszen nemes egyszerűséggel tarkón vágta ellenfelét. A játékvezető ezt piros lappal jutalmazta, a labdarúgónál viszont elszakadt a cérna.

Többször is meglökte a bírót, majd labdával is eltalálta. Az események azonban itt még nem értek véget. A pálya széléről beszaladt egy helybéli, aki szintén nekiment a sporttársnak, sőt, meg is ütötte őt, de szerencsére később a pályán lévő játékosok, majd a rendező is feltartotta. Mint később kiderült, az illető is a Báta labdarúgócsapatának tagja, csak egy korábbi mérkőzésen kiállították, így ezúttal nem lehetett kerettag. Tehát percekkel a lefújás előtt félbeszakadt a mérkőzés, ráadásul rendőrségi ügy lett az esetből.