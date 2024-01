Bejelentette a HR-Rent Kozármisleny, hogy kölcsönvette a labdarúgó NB II. tavaszi szezonjára az Újpesttel az NB I.-ben is szerepló Szabó Bálintot, aki most a csíkszeredai kölcsönből érkezik a kék-fehérekhez.

A középpályán és a védelem jobb oldalán is bevethető labdarúgó Nyíregyházán ismerkedett az alapokkal, s ott mutatkozott be a másodosztályban 18 évesen. Fel is figyelt rá két szezont követően az Újpest, s 2022 nyarán leigazolta. Ott 18 élvonalbeli találkozó jutott neki, majd nyáron a román kettőbe igazolt az FK Csíkszeredába.

– Boldog vagyok, hogy a Kozármisleny csapatához kerülhettem, hogy látták bennem a fantáziát – megbecsülve érzem magam. Köszönöm, hogy bíznak bennem, remélem, hogy sikeres szezont fogunk futni együtt! – jelentette ki a klub közleményében a játékos.