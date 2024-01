Kemény szankciókkal büntette az MLSZ Baranya Vármegyei igazgatósága a Báta–Dunaszekcső megye III-as meccsen történteket, amikor is a hazaiak rátámadtak a játékvezetőre, ami miatt félbe is szakadt a találkozó. Két labdarúgót 2025. július 1-ig tiltottak el, így Szava János és Dinovics Richárd nem csak ennek a szezonnak a második felét kénytelen kihagyni, de a teljes következő idényt is.