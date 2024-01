Kezdődik a második kör az NB I. B.-ben pénteken késő délután, amely során lépésről lépésre haladhat a Panthers az alapszakasz-győzelem felé, ami egy esetleges döntőbe is nagy előnyt jelenthet, hiszen akkor bárki ellen pályaelőnyben kezdhet a Pécs. Mindezek előtt azonban még vissza van 13 bajnoki, a rájátszás meccsei, no meg a Hepp Kupa is.

Az első lépést az ellen a Cegléd ellen kell megtennie Bíró Olivéréknek ezen a még mindig hosszúnak tűnő úton, akik ellen ősszel elkezdték kitaposni az ösvényt.

Szeptember 24-én remekül védekezett a Vasút, s ennek köszönhetően 25 ponttal múlta fel ellenfelét (96–71). Kevésen múlott, hogy nem jutottak 100 fölé Micsovicsék. Most valami hasonlót kellene végrehajtaniuk, hogy egy újabb sikerrel tartsák a Vasas előtt az első helyet. Mint ismert, a PVSK csupán egyszer, a 3. helyezett Újbuda MAFC ellen kapott ki, s az angyalföldiek mérlegébe is egyetlen vereség csúszott be, azt a foltot a Panthers ejtette az addigi makulátlan teljesítményükön.

A Cegléd számára jóval több bukkanó volt az úton a bajnokság eddigi szakaszában. Az 5 győzelem mellé 8 vereség is becsúszott. Legutóbb viszont a Salgótarjánnal csúnyán elbántak (115–50), ráadásul a Péccsel való első találkozás óta olyan edzőt találtak a kispadra a ceglédiek, aki nagyon jól tudja, hogyan fékezhető le a Vasút. Az a Sértő Ádám vezeti majd csatába a Szamosi Nándor Sportcsarnokba érkező riválist, aki tavaly az NKA Pécs padján asszisztensként segítette diadalra, s az élvonalba Ivica Mavrenski együttesét.

Nagyon valószínű, hogy ezúttal már jobban megnehezíti majd Hortiék dolgát a Cegléd, még ha most a pécsi közönséggel is meg kell küzdenie.