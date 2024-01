Szerdán a Kozármisleny két fővárosi csapattal is megmérkőzött. A Soroksár 2–1-re, az MTK 5–4-re verte a kék-fehéreket, akik a labdarúgó NB II. tavaszi küzdelmeire készülnek.

Aczél Zoltán: – Fárasztó napon vagyunk túl! Reggel 5-kor keltek a játékosok és 6-kor indultunk, 22 labdarúgóval egy-egy cserével 90 perceket játszottunk. A Soroksár ellen a 60. percig 1-0-ra vezettünk, utána 6 friss embert cserélt be a házigazda, és kicsit fizikálisan szétestünk. Négy próbajátékossal játszottunk, volt olyan, aki csak a mérkőzésre állt be. Az MTK elleni meccset nagyon jól kezdtük. Még nem voltak lehetőségeik, mi már 2 gólt is rúgtunk. A félidő közepén kicsit megzavarodtunk, vélhetően elkapta a csapatot egy sav, és akkor 10 perc alatt kaptunk hármat. Tetszett, hogy mertük azt a játékot játszani, amit mi szeretünk. A 60. percben jött az MTK-nak az a sora, amelyik vélhetően a bajnokságban kezdőként is várható, akkor már kicsit hátrébb szorultunk, de nekik is tudtunk gólt rúgni. Helyenként jó futballt mutattunk be, a támadózónában jól nézett ki a Kirchner–Daru kettős, de 5 gólt kapni nem túl dicséretes. Többet vállaltunk fel, mint amit mások az MTK ellen.