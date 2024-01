Sok év után ismét összejött és együtt nosztalgiázott a PMFC női labdarúgócsapata.

Még 2001-ben alakult ez a sokat megélt együttes, méghozzá Hunyadi Tibor és Csaba Ferenc vezetésével. Ennek az alakulatnak a nagyobb része 2010-ig együtt játszott, aztán többen sérülés, illetve családalapítás miatt szögre akasztották a stoplist. Érdekesség, hogy mindvégig Godvári István volt a szakosztályvezető, Andreidesz József pedig öt éven át (2005–2010) irányította ezt a brigádot.

A klub többször is dobogón végzett az NB II.-ben, sőt, az élvonalba való feljutást is ünnepelhették a drukkerek. Nemrégiben az egyik játékos a közösségi felületen emlékezett vissza a szép időkre egy csapatképpel, majd jött az ötlet, hogy érdemes lenne egy találkozót tartani.

Az egyik pécsi kávézóban tartották a jó hangulatú társalgást, amin végül húszan jelentek meg. Sokan külföldön élnek, néhány embernek pedig a munka, illetve az anyai teendő közbeszólt, de így is szép létszám jött össze.

Megemlékeztek az időközben elhunyt két egykori vezetőedzőjükről, Csaba Ferencről és Balázs Lajosról is. A csapatból egyébként még Nagy Lilla aktívan játszik, sőt, az NB I.-ben, de többen is sziporkáznak kispályán, ami nem is csoda, hiszen sokaknak a labdarúgás az örök szerelem.