Az egyetemisták ellen már az első félidőben lerendezte a Misleny a meccset. Bor egy büntetővel nyitott, majd egy kiugratást is gólra váltott. Egy öngóllal ugyan ezt követően szépített a Pécs, végül Bor mesterhármast ért el még a szünet előtt.

PEAC–HR-Rent Kozármisleny 1–3 (1–3)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés, Pécs, 50 néző.

HR-Rent Kozármisleny: Ipacs – Beke, Mácsodi, Ikonomou, Bor – Koszovscsuk, Horváth D., Vogyicska, Nagy M. – Tóth Z., Tóth Á. Cserejátékosok: Bedő, Makaró, Rencsevics, Bazsonyi. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerzők: öngól, illetve Bor 3 (egyet 11-esből).

Aczél Zoltán: – Sajnos az idei tél nem éppen kedvez az ideális felkészülésnek, az eddigi 17 edzésből jó, ha 4-5 alkalommal tudtunk nagypályán edzeni. Ez az MTK ellen és ma is látszódott, akkor is, ha a csúcsterhelés végén vannak a játékosok. Szerdán is és ma is majdnem mindenki 90 percet játszott, így a mérkőzés alatt is, de főleg a végén láttam a fáradtságot. Játszottunk egy jó csapat ellen a saját osztályunkból, fontos volt, hogy ne sérüljön meg senki. Elégedett vagyok, mert a játékosok becsülettel beletették a munkát, szerdán is és ma is 90 percet játszottak. Nem vagyunk még készen, a játékunkon mind védekezésben, mind támadásban javítani kell. Az eredmény teljesen másodlagos, az volt a fontos, hogy kapjunk egy képet, hol tartunk. A második mérkőzésen három játékosunk, Tóth Zoltán, Bor Dávid és Nagy Máté is 1 hét kihagyás után, pár edzéssel a lábukban léptek pályára, ifistákkal kiegészülve, akiknek 1 edzése volt eddig a korosztályukban, mivel most kezdték a felkészülést, illetve voltak újak, mint a Vogyi és az Iko, tehát egy felforgatott csapattal álltunk ki az NB III-as PEAC ellen. Azt tudom mondani, hogy itt is mindenki tisztességes hozzáállással játszott, köszönöm a fiataloknak, hogy eljöttek az ifiből, a sérülésből visszatérő Bor Dávid és Tóth Zoli jó teljesítményt nyújtottak, aminek örülök. Az új játékosoknak még tanulniuk kell, hogy mit szeretnénk, sokat kell velük foglalkozni, hogy pontosan mit várunk el, de ahogy mondtam, a pályák eléggé kiszúrtak velünk.