Nehéz helyzetbe sodorta magát az NKA Pécs, hiszen négy meccse nem tudott nyerni, s a legutóbbi két találkozón az utolsó másodpercekben egypontos hátrányban puskázta el mindkétszer a győzelem lehetőségét. Ezzel pedig egészen a 12. helyig leszánkázott a tabellán, míg előtte bőven a legjobb nyolc között volt. Ráadásul a sereghajtó Budapest Honvéd már csak két győzelemmel van lemaradva Manjgaficék mögött.

Most a zsinórban hat mérkőzést nyerő, s a negyedik helyig felkúszó Sopronnak kellene megálljt parancsolnia a Nemzeti Kosárlabda Akadémia gárdájának, amely ellen idegenben hárompontos (78–75) vereséget szenvedett még az idény elején. Ráadásul akkor Meleg Gergő is rendelkezésre állt, igaz, Nikolics viszont nem volt az együttes tagja. Az X-faktor továbbra is a Luzaicot váltó Walker lehet, aki a múlt hétvégén látottaknál már komfortosabban mozoghat majd az NKA rendszerében. Az biztos, hogy a hazaiaknak egyetlen gyengébb periódus sem fog beleférni.

– Szombaton azt a Sopront fogadjuk, amely kiváló formában van – kezdte az NKA vezetőedzője, Goran Tadic. – Nagyon jó, modern kosárlabdát játszanak, védekezésben és támadásban is gyorsak. Sajnos mi pont ellentétes szériában vagyunk, egymás után négyszer szenvedtünk vereséget. Le kell zárnunk ezt a rossz sorozatot: ahhoz, hogy sikerüljön, nagyon sok energiát kell mozgósítanunk, keményen kell küzdenünk, és természetesen sokat és gyorsan kell futnunk. Szoros, nagy csatára számítok, bízom benne, hogy jó mérkőzést játszunk!

A hétvégi program: Bp. Honvéd–Oroszlány (szombat, 15.00), Alba Fehérvár–Kecskemét (szombat 17.00), Szombathely–Szeged, Körmend–Debrecen (mindkettő szombat, 18.00), NKA Universitas Pécs–Sopron (szombat, 19.00), Kaposvár–Paks (vasárnap, 18.00).

Az állás: 1. Szombathely 15 győzelem/1 vereség, 2. Alba Fehérvár 14/2, 3. Szolnok 10/7, 4. Sopron 9/7, 5. Szeged 8/8, 6. Debrecen 8/8, 7. Zalaegerszeg 8/9, 8. Körmend 7/9, 9. Paks 7/9, 10. Kecskemét 6/10, 11. Kaposvár 6/10, 12. NKA Universitas Pécs 6/10, 13. Oroszlány 5/11, 14. Bp. Honvéd 4/12.