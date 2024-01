Színvonalas komlói teremfocival indult a 2024-es esztendő, köszönhetően I. K&H teremlabdarúgó-tornának, ahol népszerű spílerek is parkettre léptek.

Egész napon át pattogott a labda a Komló Városi Sportközpontban, így a kilátogató drukkerek harminckét parázs hangulatú meccset láthattak. Bizonyíthatott a 2023-as Pénzdíjas B&K Focikupa és a Horfer-Focivilág kupa végső győztese, a bonyhádi BBFC Bever Name együttese, a GABRIELLA kupán a nyolcaddöntőig jutó Sugar Cafe, valamint a legjobb négybe jutó komlói alakulat, a 105 brigádja is. Na de jó eséllyel indult a tizenhat csapatos tornán a Szésza 2020 KFT. és a tavalyi döntős Diego Komló is.

A felsorolásból három együttes is ünnepelhetett, hiszen a 105 ugyan az elődöntőben kikapott a későbbi aranyérmestől, de a bronzmeccsen legyűrte a Csofémet. A fináléban pedig a tolnai Szésza2020 Kft. hozta magabiztos játékát, így végül 2–0-ra felülmúlta a Sugar Cafét.

A tornán sokat látott labdarúgók, többszörös gólkirály (Novák Balázs Mihály – Himesháza KSE), élvonalbeli futsaljátékos (Koronics Márk – PTE-PEAC), valamint valóságshow-szereplő (VV Barna) is megcsillogtatta tudását. Továbbá felemelő volt azt látni, hogy gyakorlatilag minden korosztályt megmozgatott az esemény, így nem is kérdés, hogy 2025-ben is útjára indul majd a játékszer.

– Egy nagyon jó hangulatú torna volt, sokszor látványos megoldásokkal, nagy védésekkel, bombagólokkal – nyilatkozta portálunknak a főszervező, Ernszt János. – A megmérettetés erősségét mutatja, hogy négyből három csoportban is pontazonosság volt, illetve továbbjutó jelölt és kieső jelölt számai is megegyeztek, így hétméteresek döntöttek a folytatásról. Sok néző volt kíváncsi a tornára, és pozitív visszajelzéseket kaptunk a csapatoktól is, így jövőre biztosan lesz folytatás.

Az álomcsapat tagjai: Görföl Zsolt „Jasin” (105), Rigó Robertó (Csofém FC), Koronics Márk (Sugar Café), Bocz Gábor (105), Karaszi Dominik (Szésza2020 Kft), Hegedüs Levente (Szésza2020 Kft).

Dobogósok: 1. Szésza2020 Kft., 2. Sugar Café, 3. 105.

Egy izgalmas büntetőpárbaj: