Nagyszerűen kezdett az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata az NB I. 17. fordulójában a Sopron ellen. Gyorsan elhúzott vendégétől, hat perc után már 13-al ment. Ezt követően ocsúdott csak fel a soproni egylet, de egy tíz pontos különbséget az utolsó negyedig tartogatni tudott a Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

A záró tíz percben azonban sebességet váltott a vendég gárda, s pillanatok alatt eltüntette a különbséget, sőt, a vezetést is át tudta venni. Így még az utolsó percben is lehetett sansza a sikerre, igaz, már jóval kisebb, hiszen Kovács Péter szép triplájával már ismét hat pont volt a hazaiak előnye. Ugyan erre gyorsan válaszolt Mathis, de már csak abban bízhatott a Sopron, hogy büntetőket hibáznak Walkerék, akik erre nem voltak hajlandóak. Ezzel nem csak saját négy meccs húzódó nyeretlenségi, de a vendégek hatmeccses győzelmi szériájára is pontot tettek.