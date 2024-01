Az előző évben teljesítette egy célját Makai Renátó egy újabb sportágban a kevert harcművészeteket követően, hiszen az erőember sportokban is bajnoki címet szerzett. A CESA (Central European Strongman Association) versenyein lépkedett olyan ütemben előre az elmúlt esztendőkben, hogy 2023. október 7-én a Premium Strongman League Hungary siklósi döntőjében felülmúlt mindenkit, s megnyerte az egész sorozatot.

Idén természetesen folytatja a megpróbáltatások sorát, s idén már részt is vett egy tornán, a Grip Challange fogáserő versenyen Sárbogárdon a CESA központjában. Ez egy különleges ága az erősportnak, hiszen itt leginkább a fogás, szorítás erejét teszik próbára. Ezúttal az Apolló és Saxon rúddal való felhúzás volt terítéken, valamint volt Rolling Thunder is, amely során egy kézzel kell felemelni egy speciális vastag markolatú eszközt. Nem utolsó sorban pedig koffertartásban is összemérték erejüket a sportolók. Utóbbi esetében karonként egy-egy 150 kilogrammos súlyt kellett időre megtartani.

Az Apolló rúd egy speciális kellék, a sima rúdhoz képest eltérő paramétere, hogy vastagabb a fogója, s nincs recézése, így jobban csúszik, nehezebb megtartani. A Saxon rúd szintén speciális kellék, hiszen szögletes, ez nehezíti a sportolók dolgát.

A siklósi sportoló kiválóan kezdte az idényt, s ugyan ezúttal nem ő állt a dobogó legfelső fokán, így sem lehet elégedetlen a teljesítményével. Harmadik lett a kilencfős mezőnyben, amely új kihívást kínált számára, s a célját teljesítette is, hiszen érmet szerzett.

Legközelebb hazai pályán bizonyíthatja ismét erejét, hiszen január 27-én a Táncsics Mihály Gimnázium sportcsarnokában rendezik majd a a Crossover Téli Országos Bajnokságot, s élvezheti is majd rajta a szurkolók támogatását, hiszen a rendezvény ingyenesen látogatható lesz. Ez a kategória azért is különleges – mert ahogyan a neve is mutatja –, ez a különböző erősportokat vegyíti. Így nem elég a versenyzőknek egy adott téren jónak lennie, s a színesebb versenyszámok a nézőknek is változatosabb szórakozást kínál. A klasszikus strongman gyakorlatokból, a felföldi játékokból is kerül be versenyszám, valamint a bothúzás is mint önálló sportág.