Igencsak elszántan várhatta a 2024-es naptári esztendő első nemzetközi kupameccsét az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ugyanis egy komoly lépést lehetett tenni a Európa Kupa negyeddöntője felé, ahová eddig még sosem jutott be a baranyai együttes.

Persze idegenben sosem egyszerű pályára lépni, főleg egy olyan klub otthonában, amely látszólag inkább ezen a szintéren érhet el sikereket az idei szezonban, na meg általában a török szurkolók is képesek felperzselni a hangulatot, még akkor is, ha délután kell megtölteni a csarnokot. Egy gyors kosárváltással indult a párharc első felvonása, majd 2–7-re is vezetett Jovan Gorec alakulata, de aztán szép lassan feléledt a házigazda. Sokkal aggresszívabban védekezett a Kayseri, ráadásul a magasságbéli különbség is nekik kedvezett a lepattanóknál. Mindenesetre Sydney Wallace és Mérész Beatrix vezényletével így is sikerült behúzni az első negyedet.

A második etap is jobban indult pécsi szempontból, de aztán voltak periódusok, mikor egész egyszerűen nem lehetett átjutni a hazai védősoron. Ha ebben az időszakban a török együttes nem szórja el a labdákat, és sokkal higgadtabban fejezi be a támadásokat, akkor a vendégcsapata nagy bajba kerülhetett volna. Ehelyett viszont egy parádés első félidei végjátéknak köszönhetően előnnyel lehetett szünetre vonulni.

Hasonló mederben folytatódott a második félidő, maradt a kiegyenlített, küzdelmes játék, így nem lehetett volna megmondani, hogy melyik csapat ünnepelhet majd a végén. Na de örömteli volt azt látni, hogy Jovan Gorec lányai bátran betörtek, és a palánk alatt is jól alakították a dolgokat.

Az utolsó felvonást egy 9–1-es sorozattal nyitotta a Kayseri, így persze megjött a hazai publikum hangja, ami nagyban hozzájárult a hazai sikerhez.

Természetesen semmi nem dőlt még el, ugyanis egy hét múlva, január 18-án 18 órától jön a visszavágó a Nemzeti Kosárlabda Akadémián.

Melikgazi Kayseri–NKA Universitas Pécs 76–65 (18–19, 18–18, 19–22, 21–6)

Női kosárlabda, Európa Kupa nyolcaddöntő. Törökország, Kadir Has Sports Center. NKA Universitas Pécs pontszerzői: MÉRÉSZ 16, WALLACE 12/3, SMAILBEGOVIC 12/9, Williams P. 10, Weninger 8/3, Williams M. 4, Kiss A. 2, Simon Zs. 1. Kayseri legjobb pontszerzői: PETRONYTE 23, CUIC 13/3, HOLMES 15.