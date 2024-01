Igencsak jól kezdte a tizenegyedik fordulót az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, de aztán az első negyed közepén jött egy megtorpanás, így a házigazda TFSE-MTK egy 8–0-ás sorozattal felzárkózott.

Sőt, a második etapban a meccs során először átvette a vezetést a fővárosi együttes, mégis Jovan Gorec alakulata vonulhatott előnnyel a nagyszünetre. A harmadik felvonásban is folytatódott a kiélezett küzdelem, de többek között a nemrég Pécsre érkező Madison Williams extra teljesítményének is köszönhetően tovább duzzadt a különbség.

Az utolsó negyedben a TFSE-MTK szárnyra kapott, igaz, ehhez kellett az is, hogy a Pécs olykor dekoncentráltan és tanácstalanul szerepeljen. Aztán egy perccel a vége előtt 57–60-nál úgy tűnt, hogy nem lesz gond, de a házigazda 62–60-re ismét fordított. Na de Sydney Wallace egy hármassal elcsendesítette a szurkolókat, majd Mérész is bedobott egy büntetőt. Ekkor még négy másodpercre maradt a riválisnak, de Dúl Panka nehéz helyzetből nem talált be, így nem változott már az eredmény.

TFSE-MTK–NKA Universitas Pécs 62–64 (13–17, 14–13, 13–17, 22–17)

Női kosárlabda NB I., tizenegyedik forduló. Budapest. Vezette: Frányó, Söjtöry, TFSE-MTK legjobb pontszerzői: CARTER 15/3, DÚL P. 13/6. NKA Universitas Pécs pontszerzői: WILLIAMS M. 16, WALLACE 16/6, LACZKÓ 10, Williams P. 8, Mérész 7, Simon Zs. 2, Weninger 2, Rátkai 1.

Ez következik (01.27.): NKA Universitas Pécs–Szekszárd (18.00).