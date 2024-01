Nagyon keményen megdolgoztatta az NB I. B. Piros-csoportjának 14. fordulójában a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapatát a Cegléd, de Micsovics extrája át tudta lendíteni a holtponton a gárdát. A pénteki sikert követően viszont kedden már itt is az újabb nagy kihívás: a Vasas Akadémiát fogadja 17 óra 30-tól a Hepp Kupában a Panthers egy előrehozott finálén a négybe jutásért.

A Vasút és az angyalföldiek a bajnokságban is az első forduló óta kergetik egymást. A Vasas csak egyetlen fordulóra tudott az első helyen állni a Piros csoportban miután a MAFC legyűrte a Pantherst, de a következő összecsapáson a pécsiek elvették az akadémisták veretlenségét, s visszaálltak az élre. Éppen ezért most a reváns is fűtheti a fővárosiakat, ami számukra ezt a kisebb presztízsű sorozatot, ezt a találkozót is parázs csatává varázsolja. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a címvédő félvállról veszi majd az összecsapást, hiszen egyetlen dolog riaszthatja csak az ismételt végső sikertől: a Hepp Kupa győztesei az elmúlt években nem tudták kiharcolni az élvonalba jutást. Ezt az átkot kellene megtörnie Bíró Olivéréknek most, ha mindkét trófeát a magasba akarják emelni.