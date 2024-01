Évi két alkalommal tart nívós kosárlabda konferenciát a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémián. Azt már korábban bejelentették a szervezők, hogy Sergio Scariolo is gazdagítja majd meglátásaival a január 22-23-án rendezendő előadássorozatot, s most a teljes programot is közzétették.

Az eseményen a megnyitót követően Aleksandar Dzikic és Filip Mihajlovic beszél majd a megfelelő védő agresszivitásról, majd Dimitrije Cabarkapa értekezik arról, mennyire fontos az erőnléti edzés.

Még az első napon hallhatják a résztvevők dr. Francesco Cuzzolin előadását szintén az erőnléti felkészítés kapcsán, s Fülöp Tibor, illetve dr. Igor Jukic zárják a sort.

A második napon Cabarkapa nyit egy a dobásfajták biomechanikai elemzésével, s utána jön Scariolo gyakorlati bemutatója a váltásos védekezésről.

A mostani programban viszont nem szerepel egy korábban bejelentett sztáredző, az 55 éves Andrea Trinchieri neve, aki két gyakorlati és egy elméleti előadást is tartott volna.