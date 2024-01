Újra pozitív irányba billen az NKA Universitas Pécs II. férfikosárlabda-csapatának mérlege miután az NB I. B. Zöld-csoportjában legyőzte a közvetlen rivális Veszprém gárdáját.

Csirke Ferenc legénysége a második negyedben húzott el Kazy remeklése mellett, hogy már nem tudta behozni a vendég. A pécsi bedobó 27 pontja mellett leszedett 11 lepattanót is, kiosztott két asszisztot, s egyszer a labdát is megszerezte. Így is izgalmas volt azonban a vége, mert a veszprémiek nagyot hajrázva háromra tudták csökkenteni a különbséget.

NKA Universitas Pécs II.–Veszprém 79–76 (23–23, 19–12, 19–18, 18–23)

Férfi kosárlabda NB I. B., Zöld-csoport, 15. forduló.

NKA Pécs: Rátgéber T. 7, Fonyó 6/3, KAZY 27/6, Bánfi 11/6, Kelemen B. 4. Csere: Szita 4, Bolyos 5/3, Füzesi 2, Mezőfi 7/3, Korszunszkij 6. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Veszprém: SZABÓ P. 13, VARGA G. 15/12, MADÁR 18/9, Prodanovic 8,

Moore 10. Csere: Takács E. 12/6, Birka, Gordán. Vezetőedző: Geddes Alexander Liam.

Csirke Ferenc: – Egy nagyon speciális mérkőzést sikerült megnyerni, itt arra gondolok, hogy jószerivel csak mezőnyjátékos volt az ellenfélnél, illetve minden játékosuk veszélyes dobó. Sokat zónáztak, akkor kicsit akadozott a támadásunk, de a védekezésre tudtunk támaszkodni.

Következik: Békéscsaba–NKA Universitas Pécs II. (01. 21., 17.00).