Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a PMFC NB II.-es labdarúgócsapata mire képes az év első felkészülési mérkőzésén három héttel a tavaszi rajtot megelőzően. Ugyanakkor arra is, hogy vannak-e új arcok a gárdában, s azok milyen színt hoznak a játékba. Rögtön a kezdőben ott volt a HNK Vukovar ellen három új támadó: Sianovic Sinan, Kántor Kevin és Soós Attila.

Előbbit jól ismerhetik a baranyai futballrajongók, hiszen mohácsi születésű, volt már a PMFC játékosa, majd Szombathelyen, az MKT-nál, Kozármislenyben, Nyíregyházán, Békéscsabán, egy fél évig 2021-ben Szentlőrincen és 2022-ben Kazincbarcikán is megfordult, majd külföldre szerződött a horvát Bijelo Brdohoz, ahonnan a montenegrói OFK Petrovachoz igazolt, ahol már nem tartanak igényt a szolgálataira. Egy 26 éves játékostól ez egy elég szép gyűjtemény csapatnevekből.

Soós a SZAC Budapestből igazolt Ausztriába 2019-ben, azóta ott szerepelt a Kopfing, a Schweinbach, ATSV Schärding együtteseiben, valamint a német Schaldingban is feltűnt a mértékadó transfermarkt.de adatai szerint.

Kántor ezúttal középcsatárként tűnt fel a mérkőzésen, s több jó megoldással is felhívta magára a figyelmet, ugyanakkor a helyszínen szurkolók halhatóan a sérülés miatt nem játszó Tóth-Gábornak könyvelték el ezeket, mert az ő mezében volt pályán. Ő Kaposvárról inulva Svájcban légióskodott eddig, az AC TAverne, a Collina d'Oro és a Malcantone Agno együtteseiben.

Hármójuknak most az a dolga, hogy meggyőzzék a stábot, hogy érdemes lesz velük számolni a tavasz során is. Az első félidőben egyébként sikerült is megkeverniük többször a vendég védelmet, de az utolsó passzok, illetve a lövések nem voltak tökéletesek.

A pécsi fiatalok mellett a fordulás után még egy próbázó feltűnt a pécsi együttesben. Békéscsabáról érkezve Máris Dominik igyekezett a jobb szélen bejátszani magát a PMFC-be. Jó úton is haladhat, hiszen az ő beadását követően jött az a kezezés, amely miatt büntetőt ítélt a játékvezető. A tizenegyest Szabó Máté értékesítette, magabiztosan lőtt a kapu közepébe.

A folytatásban egyre több fiatal volt a pályán a pécsi gárdában, s a 90. percben a vendégek már fordítani tudtak, de a második 45 perc egyébként is inkább a sortcserélő horvátokról szólt. Hol a játékvezető lökdösésével hívták fel magukra a figyelmet, hol egy jó megoldással. Náluk úgy tűnt, inkább arra az időszakra cserélték be a jobbakat, amikor a Pécsnél már inkább a tartalékok voltak a pályán.