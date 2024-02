Listavezetőként várhatja az AutóCity Volkswagen Baranya Vármegyei I.-es bajnokság tavaszi szezonját a Villány labdarúgócsapata, így természetesen a vezetőség is mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze az együttes ezt a pozíciót. Talán ennek is tudható be Ulrich Dániel leigazolása, aki fiatal kora ellenére rengeteg tapasztalatot szerzett már karrierje során.

A tizenkilenc esztendős játékos Kozármislenyben kezdte pályafutását, majd a Ferencvárosi TC színeiben járta végig a ranglétrát, mely években számos mérkőzést és gólt jegyzett. A Fradi nevelésű támadó 2022-ben visszatért Mislenybe, ahol bemutatkozott a felnőttek közt, sőt, NB II.-es találkozón is pályára lépett már.

A tél során a villányi klub bejelentette az ugyancsak NB II.-es múlttal rendelkező Forró Attila, valamint a PMFC-ben is megforduló Hazenauer Kristóf érkezését is, így felközhetik a gatyát a riválisok. Az éllovas majd február 25-én, vasárnap 14 órakor kezdi meg a tavaszi idényt, méghozzá hazai környezetben a legfőbb ellenfelével szemben, a Lovászhetény-Pécsváraddal. A két együttes között mindössze három egység van, így kőkemény rangadóra lehet számítani.