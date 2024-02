Nem várta jó előjelekkel a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata a Jászberény elleni meccset, hiszen az NB I. B. Piros-csoportjának 18. fordulójában Horti Bálint az eltiltását töltötte, valamint Mokánszki Máté megbetegedett, így nem volt centere az együttesnek, ráadásul Halász Ákos még nem tért vissza sérülését követően.

Ennek ellenére a találkozót remekül kezdték el Bíró Olivérék, 21–5-re vezettek már, amikor a vendégek felocsúdtak a kezdeti sokkból. Ekkor azonban úgy tűnt, hogy akár ez a találkozó komoly kiütéssel is zárulhat.

Az első pihenő viszont kifogta a Panthers vitorlájából a szelet, s egyre nehezebben tudták megoldani a pécsiek a magasemberek hiányát. Szrecsko Szekulovicsnak ki is kellett hívnia játékosait egy újabb eligazításra, azonban ez sem igazán használt, egyszerűen nem ültek már a dobások. Szerencsére a vendégek támadójátéka sem működött mindig olajozottan, így a nagyszünetig nem tudtak előzni.

A fordulást követően tovább romlott a Jászberény dobóformája, így képtelen volt tartani a tempót Micsoviccsal, aki ismét a pécsi gárda élére állt, így a harmadik negyedben újra nőtt a különbség. Ezúttal azonban nem következett be a kis pihenőt követőn sem zuhanás a Vasút játékában, s Németh András tripláival tartotta is a távolságot, a Jászberény ugyanis a záró tíz percben jól kezdett. A végén így meglett a győzelem egy kifejezetten izzadós mérkőzést követően. Persze lehetett volna ez egyszerűbb is, ha jobban használja ki ziccereit a hazai csapat.

Legközelebb a Salgótarján ellen bizonyíthatnak idegenben Molnár Mátyásék.

PVSK-Veolia–Jászberény 79–65 (32–18, 9–19, 17–10, 21–18)

Férfi kosárlabda NB I. B., Piros-csoport, 18. forduló.

PVSK: MICSOVICS 14, Plézer 12/3, Frank 10/6, Radó 8, BÍRÓ O. 19/6. Csere: NÉMETH A. 16/12, Molnár M., Antóni, Harka. Edző: Szrecsko Szekulovics.

Jászberény: Santiago 2, Boka-Magó 7/6, MESTER 15/6, Oroszi 9/9, Meleg 16/3. Csere: Dunai 6/6, Dékány 8, Horváth N. 2, Német Á., Pilinszki. Edző: Puskás Artúr.

Következik: Salgótarján–PVSK (02. 10., 18.00).