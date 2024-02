Nem ez lesz a HR-Rent Kozármisleny legtöbbet emlegetett meccse ebben az idényben, hiszen a Tiszakécskének sikerült lenulláznia a kék-fehéreket, akik ugyanakkor nem jártak messze attól, hogy a slussz poén az övék legyen. A menteni igyekvő Szőr Levente kísérlete viszont sikeres volt, hiszen a kapufáról kifelé pattant végül a labda a 80. percben. A mislenyiek nem voltak ezúttal elég pontosak, így be kellett érniük egy ponttal.

A mérkőzés előtt nagyjából egy órával jelentette be egyébként a Kécske, hogy leigazolta a Misleny kreatív szélsőjét, Vajda Rolandot, aki az idény első felében öt góllal és nyolc assziszttal segítette Aczél Zoltán együttesét a sikerek elérésben, ezzel második helyen volt az együttes kanadai táblázatán Kirchner mögött. A 79. percben pályára lépve debütált is új klubjában a régi ellen, s egy sárga lapot is begyűjtött a ráadásban.

TISZAKÉCSKE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 0–0

Labdarúgó NB II., a 18. fordulóból pótolt mérkőzés. Tiszakécske, 200 néző. Vezette: Jakab Á. (Kovács G., Dobos D.).

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Balázs B., Fodor F., Valencsik D. – Bertus (Vajda R., 79.), Szőr, Szekér, Cipf (Takács T., 89.) – Kállai Z., Zamostny, Torvund. Vezetőedző: Kis Károly.

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter, Gajág, Ikonomou (Major S., a szünetben), Turi – Nagy E., Füredi (Daru, 65.), Horváth D. – Molnár Á. (Nagy M., 65.), Tóth Z. (Horváth P., a szünetben), Kirchner. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

További eredmények: Soroksár–Ajka 1–3, Győr–Gyirmót 0–0, Budafok–Vasas 0–0, Szombathely–BVSC-Zugló 1–0.