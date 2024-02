Már korábban bejelentette a Szentlőrinc SE, hogy az NB III. Dél-nyugati csoportjában veretlenül második labdarúgócsapatát elhagyja a liga gólkirály-jelöltje, Rétyi Róbert. Az ősz során 16 bajnoki találatig jutó 23 éves szélső azóta aláírt új egyesületénél, amely a másodosztályban szeretné felfrissíteni támadójátékát. A Szombathelyi Haladás lett az új állomáshelye, amely ellen a hétvégén 1–1-es döntetlent játszott a HR-Rent Kozármisleny.

Ez Baranyában nem csupán a lőrinci szurkolók számára érdekes hír, hanem egy másik piros-fekete együttes rajongóinak is. A tavalyi NB II.-es idényben 7 gólig jutó támadó ugyanis még a PMFC ellen is pályára léphet a másodosztály későbbi szakaszában. A Haladás majd április 28-án érkezik a Stadion utcába a pontokért, amik az életet is jelenthetik számukra, hiszen nagyon közel állnak most is a kieső zónához. Persze addig akár fordulhat is a két gárda helyzete, kilenc forduló lesz még addig. Érdekesség, hogy Rétyi a Lőrinc, az Ajka és a Vasas színeiben se tudta még bevenni bajnokin a pécsiek kapuját, és ez igaz a PTE-PEAC-ra is, hiszen ebben az idényben az egyetemisták sem kerültek fel az áldozatok listájára.