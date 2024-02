Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője: – Nem a legjobb meccsünket játszottuk, de mindkét félidőt kontroll alatt tartottuk, a másodikat különösen! A Honvéd választott egy célfutballt, ebből az első félidőben volt egy komoly lehetőségük, és rúgtak egy gólt, nekünk ekkor kevesebb lehetőségünk volt. A második félidőben váltottunk, és jókor rúgtuk az egyenlítő gólt. Volt egy szakasza a meccsnek, amikor mindenki azt hitte, hogy el lehet szaladni ezt a mérkőzést, de ennél jobb játékosai vannak a Honvédnak, masszívabb csapat annál. Jött egy újabb kontra, melyet Lékai Soma nagy bravúrral hárított. Szerintem a Honvéd az 50-90. percig nem nagyon jutott a kapunk közelébe, kivéve egy-két alkalommal, mint a második góljuk előtt, amikor elkövettük a hibáinkat. Két komoly egyéni hibából kaptunk két gólt, ez nem jelenti azt, hogy a Honvédnak nem volt helyzete, de nekünk is volt! Nem beszélve a 93. percről amikor akkora kapufát lőttünk, amire Tujvel mozdulni sem bírt. A látottak alapján a döntetlen minimálisan jobban megfelelt volna a játék képének. A Honvéd kihasználta a hibáinkat, de a csapatom teljesítményére, hozzáállására, fizikális mutatóira nem panaszkodhatok. Az őszt is 2-1-es vereséggel kezdtük hazai pályán, most a tavaszt is, ebből kell majd feljönni. Nem tudom a játékosaimat elmarasztalni, csak a pontszerzés hiányzik, minimálisan döntetlent érdemeltünk volna!