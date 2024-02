Aczél Zoltán, a HR-Rent Kozármisleny vezetőedzője: – Minden vereség fájó, de ez kimondottan. Megbeszéltük a mérkőzés után az öltözőben, gyengén futballoztunk, nagyon kevés helyzetet alakítottunk ki, miközben rúgattunk 2 gólt a Soroksárral, Lékai Somának nem nagyon kellett védenie. Sajnos mostanában hátul hibákat vétünk, lásd a Honvéd elleni mérkőzésen, néhány ember formán kívül van, ami miatt kicsit esetleges volt a támadójátékunk, ezeket én el is fogadom. Azt viszont nem tűröm, hogy egy kicsit is visszavegyenek abból a mentalitásból, abból a 100 százalékos koncentrációból, a kért taktikai feladatok betartásából. Csodálatos emberek a játékosaim, ők ugyanazok, akik múlt héten legyőzték a Győrt. Most vesztettek, ilyen van, de ahogy elvesztették ezt a mérkőzést, az nem tetszik. Nem a hibák, hanem a mentalitás és a koncentráció. Ha úgy állunk hozzá egy mérkőzéshez, mint a Győr ellen, akkor bárkit le tudunk győzni, vagy minimálisan nagyon kellemetlen perceket tudunk okozni, és ebből a hozzáállásból nem engedek!