Az elmúlt két bajnokin egyaránt alulmaradt az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata (68–74 Szekszárd, 71–75 DVTK), ráadásul a soron következő összecsapáson sem Jovan Gorec együttese számít esélyesebbnek. Igaz, legutóbb a Győr ellenfeleként pazar második félidei teljesítményének köszönhetően nyert a Pécs (71–66), azt megelőzően viszont csak két esztendeje bizonyult jobbnak riválisánál.

A bajnokaspiráns ellen kellene kitervelnie a nyerő taktikát Jovan Gorecnek.

Fotó: Laufer László

Cziczás László alakulata mindössze kétszer kapott ki idén a bajnokságban, egyszer Pécsen, egyszer pedig Miskolcon. Tehát hazai parketten igencsak félelmetes mutatója van a csapatnak. A magyar válogatott játékosok, Dombai Réka, Dubei Debóra és Goree Cyesha pedig egyénileg is képesek lehetnek maradandót alkotni. Plusz az elmúlt időszakban a nemzetközi porondon, az Euroliga keretein belül is értékes tapasztalatokra tett szert a győri brigád, így nem is kérdés, fel kell kötni a gatyát.

A baranyai együttessel a 2023/24-es kiírásban már előfordult, hogy három egymást követő mérkőzésen hoppon maradjon, még október közepén, mikoris előbb a Bursa és a Venezia, majd a DVTK bizonyult nagy falatnak. Ebbe a gödörbe tehát egy vereség esetén vissza lehet esni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy jövő héten a Sopron elleni csata sem ígérkezik sétagaloppnak.

Az viszont motiváló lehet, hogy egy bravúr esetén akár még a harmadik helyre is felléphet a pécsi klub a forduló végére, igaz, ehhez a Szekszárdnak és a Sopronnak is hibáznia kellene. Egy biztos: mindvégig fegyelmezetten, fókuszáltan kell szerepelni, továbbá biztos kezekre van szükség, különben nincs esély a győzelemre.

A tizennegyedik forduló további mérkőzései: Sopron Basket–VBW CEKK Cegléd, DVTK Hun-Therm–TFSE-MTK, Vasas Akadémia–TARR KSC Szekszárd, (02.24., 18.00), E.ON ELTE BEAC–BKG PRIMA NAUTRA Szigetszentmiklós, (02.24., 19.00).