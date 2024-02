Az idei évben kimagasló létszámmal büszkélkedhetett a megmérettetés, hiszen tizenkét országból hétszáz versenyző érkezett a Gráchoz közeli kisvárosba, hogy összemérje tudását tatamin, ringben és ketrecben. Ráadásul ebben a kemény mezőnyben Magyarország a harmadik helyen végzett az összesített éremtáblázaton.

Bartucz, Melis és Schiffer már több megmérettetésen is sziporkázott.

Forrás: Ricco Bartucz

– Általában itt tudjuk lemérni, hogy miként sikerült az alapozás és olyan sportolókkal kerülhetünk össze (akár EB és VB helyezettekkel), ami itthoni körülmények között nem valósítható meg – osztotta meg gondolatait a tréner, Melis András. – Ez hordozhat magában meglepetéseket is, ahogy ez idén is történt. Az alapozási időszakunk egyik versenyzőnk esetén sem volt ideálisnak mondható, – sokszor szabdalta betegség a felkészülést – a verseny pedig rámutatott arra, hogy mely területekkel kell még dolgoznunk, hogy a kitűzött céljainkat idén is elérjük.

A pécsiek közül Bartucz Ricco volt a legeredményesebb, köszönhetően az aranyérmének, pedig ennél a szervezetnél most szerepelt először muaythai szabályrendszerben, ami ugyebár eltér a megszokottól, de tökéletesen alkalmazkodott. Az elődöntőben az első menet felénél, a fináléban a második menet felénél sikerült befejeznie a küzdelmeket, így két TKO-val zárt.

Schiffer Ádám egy év kihagyás után felnőttként tért vissza a ringbe, ahol több élvezetes csatát vívott, csak a végére a szükséges kondícióból hiányzott, de a bronz is szépen ragyog. Melis Bálint is a dobogó harmadik fokára állhatott fel, de a pécsi fiú csalódottan nyilatkozott a megmérettetést követően.

– Nehéz, most nyilatkoznom a versenyről, hiszen nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztem – vélekedett a baranyai tehetség. – Korcsoportban a felnőttek közé léptem, súlycsoportban pedig a tervezett egy helyett kettővel feljebb kellett indulnom. A döntőbe jutásért vívott mérkőzés során – számomra szokatlan bírói tevékenység mellett is úgy éreztem, hogy technikailag többet nyújtottam – de ezt nem sikerült maradéktalanul bizonyítanom. Az eddigi weizi arany helyett most maradt a bronzérem.

Legközelebb március 2-án, Budapesten lehet bizonyítani, ahol IFMA Muaythai szabályrendszerben indul hat pécsi sportoló, majd következhet a WAKO olaszországi világkupa. Pécsen április 6-án készülnek egy saját verseny megszervezésére IFMA muaythai és ISKA K1, Oriental szabályrendszerekben, ahova pedig várnak minden küzdősportot szerető sportolót és szurkolót.